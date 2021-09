Tour nelle scuole, sindaco e assessore porteranno il loro saluto e augurio

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore all'istruzione Maria Gabriella Fumagalli e politiche educative "in tour" per le scuole cittadine dopo lo stop forzato dello scorso anno scolastico per via della pandemia. Un mese per visitare tutte le scuole

Dopo la sospensione dello scorso anno per motivi legati alla pandemia, dal 7 settembre 2021, in occasione del nuovo anno scolastico, riprende la visita delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, da parte del sindaco Giacomo Ghilardi accompagnato dall'assessore all'istruzione e politiche educative Maria Gabriella Fumagalli.

Un breve incontro, che vuole essere un segnale di graduale ritorno alla normalità, un'occasione per condividere alcuni momenti con alunni, docenti e personale.

L'assessore Fumagalli spiega: «Considerando le criticità che le scuole hanno vissuto in questi due anni di pandemia, cogliamo l'occasione dell'avvio dell'anno scolastico per salutare personalmente i docenti e augurare agli studenti, ma anche a tutti coloro che sono coinvolti nel settore scolastico, un ritorno sereno alla didattica in presenza».

Ghilardi aggiunge: «Ci auguriamo che i nostri ragazzi possano tornare a vivere la scuola in sicurezza e, per quanto possibile, in una situazione di normalità. La scuola non è solo il luogo in cui si impartiscono delle nozioni, ma anche un luogo di aggregazione e di crescita personale pertanto è fondamentale che essa possa accogliere nuovamente gli studenti in un clima sereno».

Poi termina: «Questo tour fra gli istituti scolastici serve per mantenere il dialogo costruttivo instaurato negli anni, indispensabile per affrontare insieme le criticità, ma anche a gioire insieme per i successi e nuovi traguardi».

Un mese per visitare gli istituti comprensivi, le scuole paritarie e gli istituti superiori presenti sul territorio. Tutte le direzioni didattiche riceveranno una lettera in cui sarà indicato il calendario delle visite. ll calendario sarà disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo.