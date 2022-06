/ Via Sant'Eusebio

Tre arresti in pochi giorni per spaccio di cocaina e hascisc

Tre arresti per spaccio di stupefacenti sono andati in scena settimana scorsa a Cinisello Balsamo, precisamente nel cosiddetto "fortino della droga", nel rione Sant'Eusebio. Due donne e un uomo sono stati fermati dagli agenti della polizia di stato del commissariato di via Cilea