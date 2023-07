Terza tromba d'aria in 24 ore, Cinisello chiede lo stato di calamità naturale

Cinisello Balsamo dopo un weekend meteologicamente difficile si è ritrovata anche lunedì 24 luglio al centro del meteo avverso. Quindi neanche il tempo di fare la conta dei danni del weekend e di ultimare la messa in sicurezza delle zone colpite che un ulteriore, breve, ma intensissimo, evento estremo, ha messo ulteriormente in ginocchio la città nel primo pomeriggio.

A fare il punto è il sindaco Giacomo Ghilardi che si rivolge direttamente alla cittadinanza con un lungo messaggio:

«Una devastante combinazione di fenomeni meteorologici ha colpito la nostra città in maniera inaspettata e senza precedenti».

«Una terribile bomba d’acqua e la terza tromba d'aria nel giro di 24 ore, questa volta con epicentro tra Sesto e Cinisello, si sono abbattute sulla nostra città ancora oggi (lunedì, ndr)».

«Questo evento eccezionale, con l'intensità delle tempeste tre volte maggiore rispetto a quanto già affrontato nei giorni scorsi, ha creato ingenti danni a numerose abitazioni private, e a diversi immobili pubblici, alcuni dei quali in via precauzionale sono stati chiusi, tra cui alcuni centri estivi e centri diurni, anche in accordo con gli altri comuni dell’ambito».

«Saranno oggetto di attenta valutazione e monitoraggio. Di fronte a questa situazione e alla difficoltà che stanno affrontando molti concittadini, pur essendo stato in costante contatto con le squadre operative per dare il via fin da subito agli interventi, ho deciso di anticipare il mio rientro dalle vacanze per seguire di persona le operazioni e per essere vicino alla mia città».

«Da venerdì la Protezione Civile è stata in prima linea con quattro squadre, 25 uomini e 7 mezzi, in aggiunta a tutto il personale in forza alla polizia locale che si è messo a disposizione, anche al di fuori del servizio».

«L’evento di oggi ha purtroppo reso vano tutto il lavoro già effettuato nei giorni scorsi per il ripristino. Stiamo lavorando con gli uffici anche per la valutazione dei danni subiti per poter richiedere lo stato di calamità naturale e ottenere il sostegno necessario per la ripresa».

«In questi momenti di allerta arancione, fino a domani sera, raccomandiamo a tutti i cittadini di essere prudenti e attenti, poiché eventi del tutto improvvisi e non previsti, come quello di oggi, potrebbero verificarsi ancora».

«Un grande ringraziamento va a tutte le persone che stanno lavorando instancabilmente per ripristinare la nostra città».

«Voglio esprimere la mia solidarietà a tutti coloro che hanno subìto danni durante questa calamità. Non siete da soli, stiamo lavorando su basi di priorità e arriveremo, passo passo, a sistemare tutto. Noi ci siamo e io sono vicino a ognuno di voi».