Truffatore si finge la figlia e chiede soldi al padre per pagare le bollette

Un giovane uomo di 23 anni, disoccupato e residente a Cinisello Balsamo, è finito nei guai per una truffa telefonica nei confronti di un pensionato di 71 anni che vive in Sardegna.

Il truffatore, dopo aver sottratto il numero alla figlia che abita anch'essa a Cinisello Balsamo, ha contattato il pensionato tramite l'app di messaggistica telefonica Whatsapp, si è finto la figlia, e ha chiesto dei soldi come aiuto per pagare le bollette.

L'anziano non si accorto lì per lì della truffa e ha quindi versato una somma pari a 750 euro sulla carta Postepay indicata dal messaggio della figlia (poi rivelatosi il truffatore).

I carabinieri della caserma di Dolianova (in provincia di Cagliari) sono però riusciti a risalire al truffatore (già noto alle forze dell'ordine per tentativi di truffa analoghi), proprio investigando sulla carta Postepay e per lui è scattata una denuncia per truffa aggravata.