Al via "Una Ghirlanda di Libri 2023" Tutti gli eventi della quarta edizione

Dopo "Una domenica da VIB" del 17 settembre, siamo arrivati all'ultimo conto alla rovescia per "Una Ghirlanda di Libri", la fiera del libro indipendente, uno degli appuntamenti ormai di richiamo del panorama culturale milanese e lombardo con prestigiosi ospiti e una ricca mostra mercato, per immergersi nel profondo mare della cultura e della letteratura contemporanea incontrando gli autori.

L’associazione "LeGhirlande" fin dalla prima attività ha abituato il suo pubblico ad aspettarsi sempre nuove emozioni e così, nel 2023 ha voluto regalare ben tre appuntamenti sotto il cappello del grande evento "Una Ghirlanda di Libri".

Dopo "Una Domenica da VIB" svoltosi il 17 settembre e prima di "PanettoniAMOci", evento dedicato alle golosità e alle strenne natalizie (libri compresi) del 19 novembre in Villa Casati Stampa, torna il 14 e 15 ottobre con il suo appuntamento principe: "Una Ghirlanda di Libri".

Una lunga sequenza di presentazioni con ospiti prestigiosi, tutti "live", per parlare di emozioni, riflettere, sorridere e condividere la passione per la lettura di ogni genere.

Concorsi, premi, iniziative e la kermesse, a ingresso libero e gratuito, si snoderà per due giorni secondo un ricco calendario di presentazioni in un’unica carrellata, senza sovrapposizioni di orario, e non mancheranno concorsi, tavole rotonde e premiazioni oltre alla ricca area espositiva con la mostra mercato di libri di ogni genere.

Si parte sabato 14 ottobre alle 9:30, e Manuela Barbara Lattuada, Stefania Gaia Paltrinieri, Patrizia Varnier, new entry dell’associazione, presenteranno l’antologia scaturita del concorso "In Breve", terzo premio letterario della "Fiera del Libro", dedicato quest’anno al tema del viaggio a cui hanno partecipato anche alcuni studenti dell’istituto cittadino Cartesio, con la premiazione dei vincitori.

Per il quarto anno consecutivo poi, verrà consegnato il premio di merito “Stefano Minucciani” istituito da GreenSharp Srl, main sponsor della manifestazione, riconoscimento (targa e assegno del valore di 500 euro) per il miglior studente in informatica e telecomunicazioni del territorio.

Gli incontri con gli autori, così come la mostra mercato con le proposte più interessanti del momento, sono certamente il pezzo forte della manifestazione.

Tra sabato e domenica, tutti gli espositori avranno uno spazio per raccontare le loro opere alternandosi con gli autori più blasonati a livello nazionale.

Tra gli appuntamenti a latere, ma sempre di grande interesse, sabato 14 ottobre alle 10:30 la manifestazione proporrà una tavola rotonda dal titolo “Il bullismo nell’era digitale. Agli adulti, un ruolo determinante” incentrata sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Tra gli esperti che arricchiranno la tavola rotonda: Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’istruzione del Comune di Cinisello Balsamo, Monica Moretti e Maurizio Vinci, rispettivamente commissario capo e assistente scelto, promotori e divulgatori dei programmi di prevenzione della polizia locale all’interno delle scuole del territorio, Vidheya Del Vicario, psicologo, psicoterapeuta e ipnoterapeuta, Alessandro Musumeci, marketing director di Citroen Italia che introdurrà il progetto “RispettAMI”, intrapreso al fianco di Skuola.Net, che promuove un lavoro di sensibilizzazione sui fenomeni e sulle conseguenze connessi al bullismo e al cyberbullismo, e infine Sara Rattaro, una delle più note scrittrici italiane che, con sensibilità e delicatezza, nei suoi romanzi affronta spesso il tema del bullismo.

Al termine, anche l’incontro con la giornalista e conduttrice televisiva Maria Luisa Jacobelli che con il suo ultimo lavoro “Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato”, ci introduce nel mondo dello stalking, altra piaga contemporanea che, al pari del bullismo, può generare stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.

Gli sponsor di quest’anno: GreenSharp Srl, CoCEC, Coop. Armando Diaz, Coop La Nostra Casa, UniAbita, Cesarano Ciro, Consorzio Il Sole, Il Gigante, De Fenza Immobiliare, 20092 Cafè, Architetto Rocco Papillo e San Benedetto. A loro si aggiungo anche i sostenitori della manifestazione, il cui elenco completo si può trovare sul sito del'evento e poi successivamente sugli striscioni, sulle locandine e nei video.