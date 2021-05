UniAbita vince il bando della Regione con 4 progetti di edilizia sociale

UniAbita si è aggiudicata il bando di Regione Lombardia per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale con quattro progetti sull’abitare per un totale di più di 4 milioni di euro che verranno realizzati a Cinisello Balsamo e a Sesto San Giovanni

UniAbita continua a investire sui propri territori e lo fa con progetti innovativi sull’edilizia sociale: grazie al bando di Regione Lombardia per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, la cooperativa potrà avviare un processo di riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni per un abitare a sostegno delle famiglie, dei giovani e delle persone con fragilità.

Un'azione che si va ad affiancare all'importante investimento e lavoro della cooperativa legato al superbonus 110% per un miglioramento energetico dei suoi edifici più storici. Sono quattro i progetti che hanno permesso a UniAbita, la più grande cooperativa di abitanti d'Italia, di ottenere un finanziamento a fondo perduto di più di 4 milioni di euro-attraverso fondi europei messi a disposizione da Regione Lombardia-per la realizzazione di interventi di nuova edilizia residenziale sociale.

La graduatoria vede UniAbita tra i primi tre classificati e risulta la realtà ad aver vinto il maggior numero di progetti.

Pierpaolo Forello, presidente di UniAbita, spiega: «Con questo importante finanziamento, non solo raggiungiamo l’importante obiettivo “sfitto zero”, contemporaneamente portiamo sui territori di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni nuove soluzioni abitative. Lo faremo riqualificando il nostro patrimonio indiviso al momento sfitto e trasformando altri immobili in nuove soluzioni per l’affitto».

Poi aggiunge: «In questo modo UniAbita conferma di essere un'importante risorsa per il suo territorio, investendo una somma importante per rispondere a un bisogno sempre più crescente di casa. Per noi però dare casa non vuol dire solo offrire una struttura in cui vivere, ma garantire un abitare a misura di persona».

Due sono i progetti che riguardano il patrimonio indiviso esistente, che porterà a disposizione dei soci ben 80 alloggi. “Quartieri in transizione” è il progetto che vuole accompagnare il passaggio intergenerazionale nel quartiere di Balsamo, connotato da una forte concentrazione di popolazione anziana.

UniAbita metterà a disposizione 40 alloggi del patrimonio indiviso con un canone agevolato per attirare giovani abitanti e famiglie. Ma il progetto è più ampio perché è un progetto di comunità: prevede infatti un percorso di accoglienza dei nuovi abitanti, che saranno messi nella condizione di condividere le proprie energie nel nuovo contesto, a supporto di chi già ci abita.

Con il progetto “Città prossima”, saranno messi a disposizione altri 40 alloggi in alcuni dei caseggiati più recenti del patrimonio indiviso UniAbita a Cinisello Balsamo. Il progetto prevede inoltre l’apertura di questi edifici al territorio, mettendo a disposizione i propri spazi comuni e diventando luogo di aggregazione per la cittadinanza.

Per quanto riguarda i progetti di trasformazione di edifici del patrimonio indiviso, il progetto “Comunità inclusiva” prevede la trasformazione di un immobile della cooperativa presente a Sesto San Giovanni in 7 appartamenti privi di barriere architettoniche per accogliere famiglie con un carico di cura importante.

A questa azione si affianca la riqualificazione del giardino privato ad uso pubblico che fa parte dell’edificio e che diventerà uno spazio verde inclusivo, pensato con giochi adatti a tutti i bambini e tutte le bambine.

Con “Vivere il centro storico” invece verrà riqualificata la sede di UniAbita in via Garibaldi a Cinisello Balsamo pensando ai giovani lavoratori e alle loro esigenze. Sono previsti 4/5 appartamenti a prezzi agevolati, pensati per una prima esperienza di autonomia abitativa e correlati da spazi comuni sia per la socialità che per il coworking.

Ma UniAbita non si ferma qui. Attualmente la Cooperativa è pronta a un altro importante lavoro di riqualificazione del proprio patrimonio a proprietà indivisa.

Pierpaolo Forello conclude: «Grazie al Superbonus 110%, UniAbita effettuerà un investimento di quasi 30 milioni di euro, che coinvolgerà 20 stabili e circa 2000 famiglie. L'obiettivo è poter migliorare la qualità dell’abitare anche negli edifici più storici, attraverso importanti interventi di riqualificazione energetica».