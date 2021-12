Prorogata la gratuita di impianti e palestre per sostenere lo sport

La giunta comunale cittadina ha approvato una nuova delibera dedicata al mondo dello sport con l'obiettivo di favorire la ripresa della pratica sportiva e soprattutto di sostenere e promuovere le associazioni e le società del territorio, che sono ripartite, ma con una serie di limitazioni, quali ad esempio la capienza e l'introduzione del green pass.

Vincoli che si sono aggiunti alla difficoltà di recuperare dopo quasi due anni di chiusura il numero dei tesserati e dell'utenza e di coprire le spese per l'acquisto dei dispositivi per l'igienizzazione e pulizia degli impianti.

L’amministrazione comunale concederà a tutte le associazioni e società sportive assegnatarie di impianti e palestre scolastiche comunali l’utilizzo gratuito delle strutture da settembre fino alla fine dell'anno 2021.

Una scelta che era già stata attuata nei mesi precedenti e che viene prorogata sempre allo scopo di andare incontro alle realtà cittadine.

Un risparmio importante per le realtà che utilizzano diversi impianti comunali.

La gratuità riguarderà le tariffe e i canoni che vengono corrisposti dalle società o associazioni direttamente all'amministrazione comunale, per un valore complessivo di quasi 50mila euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Il mondo delle sport cittadino è ricco e variegato e ha dimostrato, in tante occasioni e competizioni, di essere di qualità elevata».

Il primo cittadino prosegue: «Per sostenerlo abbiamo deciso di mettere in campo delle azioni concrete e subito realizzabili per andare incontro a un comparto che sta particolarmente soffrendo».

Poi termina: «Una situazione che rischia di portare a conseguenze non trascurabili su molte associazioni, in termini di sopravvivenza ma anche di mancata frequentazione di luoghi che sono da sempre di aggregazione e socialità».

L'assessore allo sport Daniela Maggi aggiunge: «Lo sport è stato il simbolo della ripresa, rappresenta non solo una sana e corretta abitudine per una vita sana, ma uno dei principali mezzi per la socializzazione e per permettere di educare i nostri bambini al rispetto delle regole e allo spirito di squadra».

E chiosa: «Per questo crediamo sia importante sostenere associazioni e società sportive che sono una delle grandi ricchezze della nostra città».