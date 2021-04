Vaccinazione Covid-19 in fase conclusiva per la categoria over 80 di Cinisello Balsamo

In fase conclusiva le vaccinazione per la categoria degli over 80 a Cinisello Balsamo

Le giornate di ieri (14 aprile e oggi (15 aprile) sono dedicate alle ultime chiamate per i soggetti vulnerabili che entro il fine settimana riceveranno il vaccino presso l'ospedale Bassini. In fase conclusiva anche le vaccinazioni a domicilio da parte di ASST per gli over 80