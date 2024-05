/ Via Carlo Meani

Vandalizzato e sfregiato il murale realizzato dagli studenti in via Meani

Un atto di vandalismo ha danneggiato il murale realizzato da alcuni studenti di diverse scuole sito in via Meani a Cinisello Balsamo. Ghilardi: «La brutta scritta apparsa sul murale in via Meani è uno sfregio vergognoso»