Il Comune "arruola" i negozi nella guerra contro la violenza sulle donne

Comune e commercianti insieme nella lotta contro la violenza sulle donne.

In occasione della "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne 2021" di giovedì 25 novembre, nell'ambito delle attività della rete antiviolenza degli ambiti del Nord Milano, il Comune di Cinisello Balsamo, in continuità con le azioni già messe in campo negli scorsi anni, aggiunge una nuova attività informativa e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza che coinvolge i negozi di vicinato.

I commercianti che aderiranno a questa iniziativa, infatti, esporranno la vetrofania “Libera dalla paura – Se vuoi saperne di più entra qui” con il numero nazionale gratuito antiviolenza stalking 1522.

All'interno del negozio, poi, i pieghevoli con le informazioni fondamentali sui servizi del centro antiviolenza "VeNuS - Verso Nuove Strade" con sede sul territorio presso l'ospedale Bassini.

Un riconoscimento simbolico dall'amministrazione, per i negozi di vicinato “contro la violenza sulle donne", che valorizza una scelta etica importante dimostrata da un impegno concreto.

Il vice sindaco con delega al commercio Giuseppe Berlino commenta: «Con questa iniziativa coinvolgiamo il commercio di vicinato che più di altre realtà è vicino alla gente. La violenza sulle donne il più delle volte si manifesta all'interno delle mura domestiche, ma poi ne esce per insinuarsi nell'intero tessuto cittadino».

Berlino prosegue: «I commercianti, a contatto diretto con la popolazione, possono essere delle “sentinelle” proprio su quel disagio che è tanto difficile da intercettare».

Poi termina: «Le vetrofanie con il numero nazionale 1522 e i pieghevoli in distribuzione speriamo possano essere un aiuto e un incentivo a chiedere aiuto».

L'assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin aggiunge: «Si tratta di un progetto di grande importanza per la nostra città. Il tema della lotta contro la violenza sulle donne è purtroppo di estrema attualità».

Visentin continua: «I preoccupanti numeri sui femminicidi non permettono di ignorare il fenomeno che coinvolge adulti e bambini, coppie e famiglie».

Infine chiude: «E' importante parlarne e sensibilizzare all'ascolto dell'altro perchè la violenza si annida soprattutto dove non c'è dialogo e confronto rispettoso».