"Natale in vetrina” 2021, il primo premio al bar al Portico "Motta"

Si è svolta la settimana scorsa la seduta della giuria tecnica dei 5 componenti, composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal vice sindaco Giuseppe Berlino con delega al commercio e attività produttive, oltre ai tre rappresentanti di Pro Loco Cinisello Balsamo e delle associazioni di categoria cittadine di ConfCommercio e ConfArtigianato.

La giuria ha avuto il compito di scegliere le tre migliori vetrine tra le prime dieci che avevano ottenuto il maggior numero di voti da parte dei cittadini tra tutte le 110 partecipanti al concorso.

Dopo lo “stop al voto” del 7 gennaio il conteggio dei 14.314 voti espressi, (5990 cartacei e ben 8.324 on line), aveva così determinato la classifica delle 10 vetrine finaliste sottoposte poi al vaglio dei giudici.

Durante l’incontro i giudici hanno visionato le immagini delle vetrine, attribuendo, a ciascuna delle 10 finaliste, un punteggio, (da 1 a 5), in base ai seguenti 5 precisi parametri: rispetto della tradizione, valore artistico, illuminazione, eleganza e infine, creatività.

Il primo posto è stato attribuito al bar al Portico "Motta" di via San Paolo, che ha ottenuto dalla giuria 108 punti, il secondo posto a “SG Differente” acconciature di via Dante, con 105 punti, e il terzo posto a “La bottega delle Cialde” di via Monte Grappa con 103 punti.

I titolari delle 3 vetrine vincitrici riceveranno, oltre alle targhe ricordo del concorso, un premio in denaro pari a 500 euro per la prima classificata; 300 euro per la seconda classificata e 150 euro per la terza classificata.

Inoltre, al titolare della vetrina vincitrice, verrà consegnato il prestigioso trofeo, ad opera del maestro Silvano Vismara, “Miglior Vetrina Natalizia”, che di anno in anno passa nelle mani di chi si aggiudica il concorso.

Nello scorso anno fu il Panificio Colombo ad aggiudicarsi il trofeo. Tra tutte le vetrine che hanno esposto un presepe, è stata inoltre scelta quella che si è aggiudicata la targa speciale per il “Presepe più bello”, che è risultata essere “Pollo Mio” di via S. Paolo, a cui sono stati attribuiti 107 punti.

Oltre alla scelta delle vetrine vincenti, si è proceduto anche all’estrazione dei nominativi di 10 cittadini, tra quelli che hanno utilizzato la modalità cartacea per esprimere il loro voto di preferenza, che riceveranno un buono spesa del valore di 50 euro spendibile in uno tra i 110 negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Il vice sindaco con delega al commercio e alle attività produttive Giuseppe Berlino commenta: «Siamo ormai alla terza edizione del concorso, e non è mai semplice dover scegliere fra tante belle vetrine allestite dagli esercenti, tuttavia, i criteri presi in considerazione sono quelli che alla fine fanno la differenza».

Berlino prosegue: «Il concorso, grazie anche al mondo social, oltre ad avere l’obiettivo di premiare l’impegno e la fantasia dei titolari degli esercizi commerciali, vuole essere, allo stesso tempo, uno strumento per far conoscere le numerose, variegate e preziose attività di vicinato presenti nella nostra città».

Il vice sindaco aggiunge: «Pertanto, non posso che ritenermi soddisfatto dell’alto numero dei partecipanti, ben 110 negozi, e dei tanti voti espressi dai cittadini, oltre 14mila, a dimostrazione che questo concorso è davvero molto sentito e apprezzato».

Infine Berlino chiude: «Un doveroso ringraziamento va quindi ai commercianti che con i loro allestimenti hanno reso più viva e magica l’atmosfera natalizia, ai cittadini che hanno sostenuto le loro vetrine preferite ed alla Pro Loco che ha collaborato in maniera significativa alla riuscita dell’evento».