"Natale in vetrina 2022", il primo posto se lo aggiudica "Estetica Silvia"

Si è svolta alcuni giorni fa la seduta della giuria tecnica, composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega al commercio e attività produttive, oltre ai rappresentanti di Pro Loco Cinisello Balsamo e delle associazioni di categoria cittadine di Confcommercio e Confartigianato.

La giuria ha avuto il compito di scegliere le tre migliori vetrine tra le prime dieci che avevano ottenuto il maggior numero di voti da parte dei cittadini, tra tutte le 100 partecipanti al concorso.

Dopo lo “stop al voto” del 9 gennaio 2023 il conteggio dei 8579 voti espressi aveva determinato la classifica delle 10 vetrine finaliste sottoposte poi al vaglio dei giudici.

Durante l’incontro i componenti della giuria hanno visionato le immagini delle vetrine, attribuendo a ciascuna delle dieci finaliste un punteggio da 1 a 5, in base ai seguenti cinque parametri: rispetto della tradizione, valore artistico, illuminazione, eleganza e infine, creatività.

Il primo posto è stato attribuito a “Estetica Silvia” in via Aurora 1, con 104 voti espressi dalla giuria, il secondo posto va a “Pollo mio” di via S. Paolo 6, che ha ottenuto 103 punti e il terzo posto a “Camargo” di via XXV Aprile 42 con 78 punti.

I titolari delle tre vetrine vincitrici riceveranno, oltre alla targa ricordo del concorso, un premio in denaro pari a 500 euro per la prima classificata, 300 euro per la seconda classificata e 150 euro per la terza classificata.

Inoltre, al titolare della prima vetrina classificata verrà consegnato il trofeo artistico, ad opera del maestro Silvano Vismara e simbolo del concorso “Natale in Vetrina”, che di anno in anno passa nelle mani di chi si aggiudica il concorso.

Tra tutte le vetrine che hanno esposto un presepe, è stata inoltre scelta quella che si è aggiudicata la targa speciale per il “Presepe più bello”, che è risultata essere “Showroom Lacci”, via Cadorna 10, a cui sono stati attribuiti 102 punti.

Il vice sindaco con delega al commercio e alle attività produttive Giuseppe Berlino analizza: «Anche per la quarta edizione del concorso abbiamo avuto prova della vitalità e creatività delle attività di vicinato, con vetrine decorate e presepi allestiti che hanno accompagnato i giorni natalizi dei cittadini».

Berlino prosegue: «Un’estetica che ha messo in difficoltà anche la giuria nel decretare i vincitori, ma vogliamo pensare che a vincere il concorso, prima di tutto, sia la partecipazione dei commercianti e dei cittadini».

Infine termina: «Grazie alla votazione sia online che in forma cartacea è stato possibile per tutti i tipi di pubblico esprimersi e sentirsi coinvolti. Un concorso che alimenta la magia del Natale per le strade della città e permette anche di valorizzare le nostre preziose attività di vicinato».