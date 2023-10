Spiga d'Oro 2023, i meritevoli sono Meroni, Ghezzi e Borgonovo

Sarà una edizione ricca di onorificenze la "Spiga d’Oro 2023", la tradizionale cerimonia che celebra l’anniversario dell'attribuzione del titolo di “città” a Cinisello Balsamo.

L'amministrazione comunale conferirà tre Spighe d'oro, una onorificenza nella forma speciale e due targhe alla memoria.

La manifestazione si svolgerà domenica 15 ottobre 2023, alle ore 16, nell’auditorium Falcone e Borsellino del centro culturale il Pertini.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Tre figure meritevoli riceveranno quest'anno il prestigioso riconoscimento civico. Queste onorificenze esprimono la nostra gratitudine per chi si impegna per il bene della nostra città e lo fa con passione, professionalità, dedizione e generosità».

Poi prosegue: «Si aggiungono la Spiga speciale destinata a chi rappresenta l’eccellenza e due targhe alla memoria per ricordare chi ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia».

La Spiga d'oro, introdotta nel 1987 per celebrare il titolo di “Città” assegnato a Cinisello Balsamo il 17 ottobre del 1972, verrà consegnata quest'anno al professor Giuseppe Meroni, per la sua passione educativa, che ha origine nell’incontro con don Luigi Giussani e nell’esperienza da lui generata.

Nel mondo della scuola e nel contesto sociale e culturale cittadino sono numerose le “generazioni” di giovani che sono state “sfidate” dalla sua proposta.

La seconda Spiga dorata andrà a Padre Mario Ghezzi, missionario del Pime. Ha dedicato la sua vita ai bambini, ai giovani e agli ultimi. È un esempio di come la fede cristiana è servizio, carità e amore per i più deboli e proposta culturale per tutti.

La Spiga d'oro sarà anche per Angelo Borgonovo, da sempre impegnato nella vita sociale e associazionistica cinisellese, memoria storica locale e promotore di attività di valorizzazione dell’identità cittadina.

Alle tre onorificenze, si aggiunge anche una “Speciale Spiga d’Oro” che verrà assegnata a Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, che è stato residente a Cinisello Balsamo. Una vita dedicata allo sport, sempre da protagonista. Una carriera costellata di successi e notorietà che portano lustro all'Italia intera.

Le targhe alla Memoria riconoscono la generosità di due cittadini impegnati: Mario Ordan, presidente per molti anni dell’Associazione Sportiva di Donatori Sangue, che si è battuto per una Cinisello Balsamo più vivibile e inclusiva, e Angelo Berto, il "vigile di Cinisello", ha insegnato educazione e sicurezza stradale nelle scuole per diversi anni ed è stato responsabile della sezione WWF Parco Nord e promotore del Gruppo comunale di Cinisello Balsamo dell’AIDO.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale e sul canale YouTube YouCiniselloBalsamo.