Festini improvvisati e ritrovi durante il coprifuoco nelle piazze, 23 minorenni multati

Negli ultimi giorni sono stati ben 23 i ragazzi (tutti minorenni) fermati, identificati e multati dalle forze dell'ordine mentre era assembrati durante il coprifuoco nelle principali piazze cittadine (Gramsci, Costa, Paganelli, ma anche in via Monte Ortigara)

Sempre vigili gli agenti della polizia locale per verificare il rispetto del DPCM

Giovani e "movida", anche in tempi di pandemia il binomia non si arresta, nonostante i DPCM e tutti gli avvertimenti diffusi da amministrazione locale e forze dell'ordine che presidiano il territorio.

Negli ultimi giorni, durante i controlli delle forze dell'ordine, sono stati proprio i giovani a essere "pizzicati" in comportamenti contrari alla legge vigente e spesso sono gli adulti a segnalare alla polizia locale la presenza di ragazzi in atteggiamenti in palese violazione del DPCM.

Infatti, sono stati ben 23 i ragazzi (tutti minorenni) fermati, identificati e multati mentre era assembrati durante l'orario di coprifuoco nelle principali piazze cittadine (Gramsci, Costa, Paganelli, ma anche lungo via Monte Ortigara).