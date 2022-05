/ Viale Fulvio Testi

Ghilardi annuncia: «Tre nostri progetti hanno vinto e avremo fondi del PNRR»

Il sindaco spiega: «522mila euro per la creazione di un laghetto artificiale al Parco Nord, 1,4 milioni di euro l’area polivalente multisport in via Turoldo e 1,5 milioni per Biciplan relativo a circa 4 km su entrambi i lati di viale Fulvio Testi»