Approvato all'unanimità l'ordine del giorno per ribadire il "no" all'innesto a raso a Robecco

Nella serata di giovedì 25 febbraio, durante la seduta del consiglio comunale a Cinisello Balsamo, è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Augusto Meroni (Lega) e Angelo Antonio Di Lauro (Gruppo Misto) in merito alla nuova proposta progettuale di collegamento tra la Strada Statale 36 e l'Autostrada 52 "Tangenziale Nord Milano".

Così la Lega in un comunicato: «Tutte le forze di maggioranza e opposizione hanno ribadito con il loro voto (come già avvenuto in passato) il "no" a qualsiasi progetto di innesto a raso nel quartiere Robecco».

Il comunicato prosegue: «Un quartiere per troppi anni penalizzato e isolato dai lavori, che ha pagato a caro prezzo in termini di traffico, smog e chiusura di molte attività presenti nel quartiere ,l'avvento della A52 e il potenziamento della SS36».

Infine termina: «In questa occasione si è formato un fronte comune a difesa del quartiere e dei residenti. Dalla giunta al consiglio comunale tutti hanno ribadito il "no" secco a tale proposta».