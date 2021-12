Unanimità del consiglio comunale per la cittadinanza onoraria a Gratteri

La città di Cinisello Balsamo fa della legalità uno dei suoi valori fondanti e si impegna nel lavoro di educazione civica.

Dopo tante iniziative importanti come gli incontri con diversi magistrati, i corsi rivolti agli studenti e l'intitolazione dell'auditorium del Pertini alle figure simbolo della lotta antimafia Falcone e Borsellino, arriva la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, magistrato impegnato contro la 'ndrangheta dal 1989 e che da 30 anni vive sotto scorta.

La proposta è del consiglio comunale: lo scorso anno ha votato all'unanimità una mozione che ha impegnato la giunta.

La cerimonia di attribuzione della cittadinanza si svolgerà lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 17.30 nell'aula consigliare alla presenza dello stesso magistrato Gratteri e di una rappresentanza delle forze dell'ordine.

Interverranno per un saluto il sindaco Giacomo Ghilardi, il presidente del consiglio comunale Luca Papini, il vice presidente Maurizio Zinesi e Silvia Gissi, presidente dell'associazione “Peppino Impastato e Adriana Castelli”.

L'evento è aperto alla cittadinanza. Occorre registrare la partecipazione attraverso il sito istituzionale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha così commentato: «Sono tante le iniziative messe in campo in questi anni per affermare l'importanza del valore della legalità, la difesa della verità, della giustizia, della Costituzione: dai corsi proposti agli studenti nelle scuole alla dedica di luoghi a figure importanti fino alla visita di magistrati».

Poi aggiunge: «Questo atto ha un significato forte, vuole confermare il fatto che la legalità è un patrimonio comune. Con l'attribuzione della cittadinanza a Gratteri intendiamo riconoscere la professionalità di un magistrato in prima linea nella lotta contro la mafia, simbolo di un’Italia che, con dedizione e senso del dovere, si impegna nella ricerca della verità».

Infine termina: «Oltre a esprimere piena solidarietà a un uomo che vive costantemente minacciato a causa del suo lavoro contro i poteri criminali».

Nicola Gratteri, magistrato e saggista, dal 2016 è procuratore della Repubblica di Catanzaro. Attualmente è uno dei magistrati più conosciuti nella Direzione Antimafia.

Nel 2019 ha guidato una mega operazione che ha smantellato le cosche di 'ndrangheta del Vibonese, ricostruendo legami e affari tra imprenditoria, politica e massoneria deviata.