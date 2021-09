Un week end all’insegna del vintage, "Fifties Style” in piazza Gramsci

L’appuntamento per tutti è in piazza Gramsci per rivivere le magiche atmosfere degli anni ’50. Saranno due giorni, sabato 18 e domenica 19 settembre, di festa con numerosi eventi rigorosamente in “Fifties Style”

L’appuntamento per tutti è in piazza Gramsci per rivivere le magiche atmosfere degli anni ’50. Saranno due giorni, sabato 18 e domenica 19 settembre, di festa con numerosi eventi rigorosamente in “Fifties Style”.

Si partirà sabato, già dalla tarda mattinata con bancarelle di "Vintage Market e Street Food", proseguendo dalle ore 15 con il dj set di Giusy Wild che proporrà una selezione dei brani più in voga in quegli anni.

Alle 16.30 la "Pin Up Parade" animerà la piazza, ed a seguire, alle 18.45 esibizione di ballo BoogieWoogie Show a cura dei maestri Ale&Catia.

La giornata proseguirà alle ore 19.20 con il primo dei due concerti dal vivo con la band dei Rockin’ Bonnie, a cui seguirà alle ore 20.55 un suggestivo numero di Burlesque.

Alle 21.15 concluderà la serata il concerto della band del Dr. Feelgood and the Black Billies.

Domenica, al mattino, esibizione dei migliori professionisti della griglia che si sfideranno in una gara di Barbecue, a cura di Barbecue Paradaise Cinisello, a seguire dalle ore 12 Ketty Cinieri realizzerà meravigliose acconciature vintage a coloro che vorranno esibire un look a tema, mentre alle 14 ripartirà il dj-set by Giusy Wild.

Due i momenti dedicati alle esibizioni di Ballo della Swinguys Academy: uno alle 16.40 e l’altro alle 19.30.

Anche in questa giornata non mancheranno i concerti dal vivo: alle 15 si esibiranno i The Goose Bumps mentre alle 20.30 sarà la volta di Ellynor & the Razzle Dazzle band, che chiuderà la manifestazione.

Il vicesindaco, con delega al commercio e attività produttive, Giuseppe Berlino spiega: «Dopo il successo del 2019, torna a Cinisello Balsamo la seconda edizione del Vintage Festival. Due giorni ricchi di eventi che ci riporteranno ai favolosi anni ’50. Con questa manifestazione vogliamo lanciare un segnale pieno di speranza per il futuro, con la voglia di lasciarci alle spalle i tristi ricordi dell’emergenza pandemica».

Infine termina: «Vogliamo che i cinisellesi possano ricominciare a stare insieme godendo della loro città, il tutto ovviamente con le dovute prescrizioni e attenzioni rispetto alle normative vigenti in tema di lotta ai contagi. Buon divertimento a tutti».