Cologno (Milano), 2,8 milioni per videocamere e percorsi ciclopedonali

Sono stanziati dalla Regione nell'ambito del Fondo Interventi per la ripresa economica

Dalla Regione oltre 2,8 milioni di euro per il comune di Cologno Monzese, hinterland nord-est di Milano, che verranno utilizzati per realizzare nuovi percorsi ciclopedonali e rotatorie e per installare impianti di videosorveglianza nei parchi e nelle zone sensibili.

Con Delibera numero 4381, Regione Lombardia ha aggiornato il 'Fondo interventi per la ripresa economica', già approvato nell'agosto 2020 e nato per sostenere lo sviluppo dei territori e rilanciare il sistema economico sociale a seguito dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, assegnando al comune di Cologno oltre 2,8 milioni di euro.

“Risorse importanti – ha dichiarato il sindaco Angelo Rocchi – per rispondere alle esigenze della Città e rilanciare il tessuto economico e infrastrutturale della Lombardia in questo momento di difficoltà socio-economica che ci accompagna, ormai, da oltre un anno. Un enorme supporto agli enti locali sempre più in difficoltà e sempre meno supportati dai trasferimenti del governo centrale”.

Le opere finanziate - si legge in una nota dell'amministrazione comunale colognese - saranno le seguenti.

• nuovo percorso ciclopedonale tra la fermata della metropolitana MM2 Cologno Nord a la fermata MM2 Cologno Sud

• nuovo percorso ciclopedonale tra la fermata MM2 Cologno Centro e il parco Berlinguer Garden City

• nuova rotatoria tra le vie Galilei, IV Strade e Matteotti

• nuova rotatoria tra Viale Lombardia e Via San Maurizio al Lambro

• riqualificazione rotatoria tra Viale Lombardia e Via Buonarroti

• nuovi impianti di videosorveglianza da installare nei parchi pubblici e nelle zone sensibili.