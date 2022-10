Brucia un'auto, ne danneggia altre e distrugge un negozio

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato per danneggiamento seguito da incendio, un 35enne italiano, con precedenti per aver dato fuoco, nei giorni scorsi in piazza Italia, a Cologno Monzese (Milano) a un veicolo, danneggiando altre due autovetture e le serrande di un laboratorio di analisi.

Con le testimonianze e l'acquisizione di immagini di videosorveglianza dei negozi vicini, tra cui un distributore di carburanti, i militari sono risaliti all'arrestato. In casa sua era stato trovato un tappo in plastica probabilmente di una bottiglia utilizzata per il liquido infiammabile, trovata vicino al veicolo, e uno scontrino per l'acquisto di gasolio. Al termine del processo per direttissima l'uomo è stato messo ai domiciliari.