Cologno (Milano), cliente servito al bar: chiuso

Saracinesche abbassate per il Milano 84 dopo l'intervento della polizia lcoale

Serrande abbassate per Milano 84 dopo l'intervento della polizia locale. Il bar di Cologno Monzese è stato chiuso dagli agenti dopo che lo scorso weekend un cliente è stato sorpreso di sera all'interno del locale, dove era stato servito dalla barista violando le norme per la zona rossa.

L'avventore del bar, anche tavola fredda e sala biliardo, in via Milano, poiché non indossava alcun dispositivo di protezione individuale, è stato inoltre sanzionato con la maxi multa prevista dalla normativa vigente.

Giovedì scorso, a Milano, a chiudere era stato il bar Girasole, zona Barona, dove, dopo l'intervento della polizia di stato al gestore era stata sospesa la licenza a causa delle continue e "violente risse tra pregiudicati". All'inizio del mese, poi, un ristorante del quartiere Corvetto era stato chiuso - per la terza volta - per aver fatto cenare 27 clienti (che erano stati tutti multati) al suo interno, seduti ai tavoli.