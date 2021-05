La grande festa per la fine del Ramadan a Cologno (Milano)

Una grande e colorata festa per celebrare Id Al-Fitr, la festa per la fine del Ramadan, secondo il calendario islamico il nono mese dell'anno, in cui si commemora la prima rivelazione del Corano a Maometto praticando il digiuno. È la manifestazione che si è tenuta in un parco di Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano, nella mattinata di giovedì 13 aprile, dalle 9.30.

Dopo i lunghi digiuni imposti dalla religione e previa autorizzazione del Comune, guidato dalla giunta del sindaco leghista Angelo Rocchi, i musulmani della zona, tra cui anche tante famiglie con bambini, hanno pregato insieme all'aperto nel parco Berlinguer, zona Garden City. I presenti ci hanno tenuto a ringraziare per aver reso possibile l'evento il primo cittadino, la polizia locale e i carabinieri, sul posto per controllare che venissero rispettate le regole anti contagio. Ai fedeli accorsi per festeggiare è stata misurata la temperatura all'ingresso, ripetuti, poi, gli inviti degli organizzatori al microfono a tenere sempre indossata la mascherina e rimanere a distanza di sicurezza.

Alcuni cittadini di Cologno sia sui social sia rivolgendosi all'ufficio relazioni con il pubblico di Villa Casati, sede del Comune, hanno chiesto chiarimenti sulla regolarità della festa ricevendo subito conferma: non ravvisando motivazioni per impedirla, al netto del rispetto delle norme contro il covid, dall'amministrazione è stato dato l'ok. Oltre alle forze dell'ordine, a garantire che tutto si svolgesse regolarmente, sui grandi teloni predisposti sul prato, anche un servizio d'ordine interno previsto dagli organizzatori della festa, membri dell'associazione no profit Giovani per il bene. Durante gli intervalli tra canti e preghiere ai più piccoli sono stati dati alcuni regali e a loro sono stati dedicati tanti palloncini variopinti e l'animazione a cura di due figuranti travestiti da Topolino e Pantera Rosa.