Incendio a Cologno (Milano), capannone in fiamme: sul posto i vigili del fuoco

Un capannone in fiamme e diversi mezzi dei vigili del fuoco accorsi tempestivamente. Incendio a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano, nella mattinata di martedì 2 febbraio.

Il rogo è scoppiato in via Nenni all'interno di un'azienda che produce macchinari. A prendere fuoco del materiale all'interno di un forno. Sul posto è accorso anche il 118 con un'ambulanza, ma per fortuna non ci sono stati feriti: l'edificio è stato subito evacuato, per poi essere messo in sicurezza.

I vigili del fuoco, sul posto con cinque automezzi provenienti da Sesto, Gorgonzola e Milano, nell'arco di pochi minuti hanno subito domato l'incendio che fortunatamente è stato spento nella fase iniziale, prima che potesse propagarsi creando danni più ingenti.