Cologno Monzese: avvisi di garanzia a vigili ed ex assessore

Avvisi di garanzia per falso a Cologno Monzese: raggiunti l'ex assessore alla sicurezza Salvatore Lo Verso (Fratelli d'Italia) e tre agenti di polizia locale, in seguito ad una denuncia sporta dal comandante Silvano Moioli.

Secondo l'accusa, sarebbero state evitate sanzioni, sarebbero stati accantonati alcuni verbali già scritti, sarebbero state modificate alcune pratiche. Il tutto sarebbe avvenuto anche all'insaputa della stessa giunta comunale. La vicenda si muove nelle acque miste di politica e amministrazione a Cologno, dove alla guerra (fratricida, tutta interna al centrodestra) che ha provocato di recente la caduta della giunta di Angelo Rocchi e il commissariamento prefettizio, si aggiungevano diatribe meno politiche soprattutto in seno al comando di polizia locale.

La caduta della giunta Rocchi

Il 4 luglio la giunta di Cologno era caduta ed era stato nominato un commissario (a cui il prefetto ha poi affiancato due subcommissari), per traghettare il Comune fino alle prossime elezioni che, presumibilmente, si terranno nella primavera del 2023, insieme alle regionali e alle politiche. Il consiglio comunale non riusciva ad approvare il bilancio consuntivo, essenzialmente per problemi politici interni alla maggioranza di centrodestra, con ostruzione finale dei consiglieri leghisti contro il sindaco Angelo Rocchi (del loro stesso partito). Pochi giorni prima, Rocchi aveva tolto deleghe importanti all'assessora Dania Perego, "pezzo da 90" della Lega cittadina di cui è segretaria, moglie del consigliere regionale Riccardo Pase. Dopo la caduta della giunta, il segretario regionale leghista Fabrizio Cecchetti aveva commissariato la sezione colognese del partito, affidandola al deputato milanese Igor Iezzi.