Vuole una casa popolare, entra in Comune e distrugge tutto con una catena

Nelle ore scorse un uomo, in stato d'alterazione, ha devastato gli uffici comunali di Cologno Monzese con una grossa catena. Il fatto è avvenuto nella sede dei servizi sociali.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, destinatario di uno sfratto esecutivo da qualche mese, chiede da tempo un alloggio popolare al Comune. I tempi tecnici però dell'assegnazione non sono immediati. Così, spazientito, si è presentando all'amministrazione comunale chiedendo una casa. La situazione è presto degenerata e l'uomo con una catena ha iniziato a danneggiare i locali.

Nello choc i dipendenti comunali hanno dovuto asserragliarsi in una stanza per la propria incolumità. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno calmato l'uomo e lo hanno reso inoffensivo. Per lui è scattata una denuncia.