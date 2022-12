Scoppia un bruciatore, attimi di paura in azienda

Attimi di paura, sabato mattina, in un'azienda di Corsico.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, infatti, intorno alle 11.30, in via Alzaia Trento, in uno stabilimento che lavora perlite, mentre degli operai stavano facendo la manutenzione a un bruciatore, quest'ultimo e' scoppiato provocando lievi danni alla struttura e la rottura dei vetri dell'azienda.

Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e controllare i danni. Secondo i primi riscontri, nessuna persona e' rimasta coinvolta dall'esplosione e non ci sarebbero feriti.