300 libri donati dalla biblioteca di Baggio alle scuole di Corsico

Non hanno fatto molta strada i trecento libri per bambini e ragazzi arrivati lunedì mattina a Corsico, che verrano distribuiti nei tre istituti comprensivi della cittadina dell'hinterland sud-ovest di Milano. Provengono infatti dalla biblioteca milanese di Baggio, in via di ristrutturazione. Una donazione generosa e preziosa per le scuole di Corsico, accolta dall'assessora alle scuole Angela Crisafulli e dal collega di giunta Francesco Di Stefano, con delega all'associazionismo.

Si tratta di duecento libri per bambini delle scuole primarie e cento volumi per ragazzi delle secondarie di primo grado, già distribuiti nei tre istituti comprensivi corsichesi: Galilei, Copernico e Buonarroti. "Ringrazio la biblioteca milanese - commenta l’assessora Crisafulli - per la generosa donazione dei volumi, che ci consente di ampliare la dotazione delle biblioteche scolastiche e di promuovere sempre più la lettura tra i giovani".

E non è finita: nei prossimi giorni, la biblioteca di Baggio donerà altri centocinquanta libri circa di narrativa e saggistica, destinati in questo caso a tutti i cittadini corsichesi.