Picchiata a sangue per strada: arrestato l'ex ragazzo 21enne

Prima la lite, le parole che diventano sempre più pesanti. Poi l'aggressione: calci, pugni, morsi e quando si è impossessato del telefono se n'è andato ma per lui sono scattate le manette. Un 21enne marocchino è stato arrestato a Corsico nel pomeriggio di martedì 6 aprile dopo aver aggredito e rubato il telefono alla ex fidanzata, una 17enne italiana.

Tutto è accaduto intorno alle 18, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale dei carabinieri. Il 21enne, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe iniziato a discutere con la ex fidanzata per questioni di gelosia e al culmine della lite l'ha colpita con calci, pugni e morsi, procurandole una ferita all'arcata sopraccigliare sinistra, infine le ha rubato lo smartphone. La giovane, anche grazie all'aiuto di alcuni passanti, è riuscita ad allontanarsi e a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Corsico che hanno rintracciato e fermato il giovane, già noto alle forze dell'ordine, che aveva con sé il telefono della ex ragazza. Per lui sono scattate le manette con le accuse di rapina e lesioni personali.

La 17enne, invece, è stata trasportata al pronto soccorso del San Carlo di Milano dove è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni per “ferita lacero contusa ed escoriazioni varie al volto”.