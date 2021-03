"Festa della Donna 2021", Cinisello omaggia i simboli Artemisia Gentileschi e Mia Martini

Sono due gli appuntamenti che il Comune di Cinisello Balsamo propone, in vista della "Giornata Internazionale della Donna", lunedì 8 marzo. Un doppio omaggio a due donne simbolo della lotta per la parità di genere: Artemisia Gentileschi e Mia Martini

Sono due gli appuntamenti che il Comune di Cinisello Balsamo propone, in vista della "Giornata Internazionale della Donna", lunedì 8 marzo. Un doppio omaggio a due donne simbolo della lotta per la parità di genere: Artemisia Gentileschi e Mia Martini.

Domenica 7 marzo, alle ore 18, sul canale Youtube del Comune, Luca Frigerio, giornalista e scrittore, racconterà la vita di Artemisia Gentileschi attraverso i suoi dipinti più famosi e più belli: una vita segnata dalla violenza, ma anche da un talento straordinario che le valse l’ammirazione dei contemporanei e riconoscimenti in tutta Europa (Il video della conferenza rimarrà visibile fino a domenica 14 marzo).

Lunedì 8 marzo, alle ore 21, sempre in streaming, sarà trasmesso lo spettacolo di e con Davide Giandrini, tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone, dedicato a Mia Martini “Come un fiore raro”. Il link per visualizzare il video è: https://bit.ly/cinisello_spettacolo.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «Siamo qui a celebrare un altro 8 marzo, che non vuol essere solo una festa, ma soprattutto un momento per ricordare le lotte, ancora aperte, delle donne. Prima di tutte quella contro la violenza sulle donne, che è un fenomeno sociale, purtroppo, ancora in continua crescita, e poi la lotta per la parità di genere, contro le discriminazioni di cui sono vittime le donne tutti i giorni nella loro quotidianità».

Poi aggiunge: «Le discriminazioni, nonostante siamo nel 2021, sono sempre più forti e marcate. Non c'è bisogno di quote rosa, di tutele speciali, le donne non sono una categoria protetta, ma è necessario finalmente che sia garantita la parità di condizioni competitive tra i generi».

Maggi prosegue: «Quest'anno, in occasione della Festa della Donna abbiamo scelto di raccontare la storia di due donne che sono un'icona di questa lotta per affermare proprio la parità di genere. Con impegno, sacrificio e forza di volontà sono riuscite ad affermare se stesse, la propria identità di donna e pittrice nel caso di Artemisia, e di donna e cantante nel caso di Mia Martini».

Infine termina: «Entrambe hanno lottato contro il patriarcato, hanno subito violenze e hanno sfidato ogni pregiudizio. Sono storie che raccontano la forza delle donne e possono essere un esempio importante per tutte le donne che, per far emergere il proprio talento, si sono trovate e si trovano a sfidare una società cieca e rigida».