Picchia i poliziotti e cerca di scappare gettando la coca a terra, arrestato a Rogoredo

Aveva in tasca alcune dosi tra cocaina ed eroina e quando ha capito di aver attirato l'attenzione degli agenti della Polfer ha realizzato di essere nei guai. L'epilogo? Le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella Stazione di Rogoredo nella giornata di martedì 15 giugno, nei guai un ragazzo marocchino di 19 anni. Il fatto è stato reso noto dalla Questura di Milano con una nota.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, impegnati in un servizio mirato al contrasto dell'attività di spaccio nell'area della stazione, hanno notato il 19enne circondato da diversi coetanei. Appena i poliziotti si sono avvicinati il 19enne ha prima ingaggiato una colluttazione, poi si è allontanato gettando per strada tutto quello che aveva in tasca, ma dopo poche decine di metri è stato fermato e ammanettato.

All'interno degli involucri gettati a terra sono stati trovati alcuni grammi tra eroina e cocaina; durante la perquisizione sono saltati fuori banconote per 150 euro, denaro che secondo gli agenti sarebbe frutto dell'attività illecita.