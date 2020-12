Corso Lodi, una piazza riqualificata al posto del parcheggio: ecco il progetto

Una piazza a disposizione dei cittadini al posto di un grande parcheggio per le auto. È il progetto di riqualificazione del Comune di Milano in piazza San Luigi, nel quartiere Corvetto, non lontano da corso Lodi.

Con la sua ottocentesca chiesa di San Luigi Gonzaga, la piazza, dove sono già partiti i lavori, diventerà uno spazio pedonale con panchine in pietra, alberi e aiuole. Al momento è già stato limitato il traffico di veicoli e presto l'area verrà pavimentata in porfido. La parte più importante della piazza, poi, sarà quella più vicina alla chiesa che attraverso nuove sedute e piante vorrebbe diventare un luogo di socialità.

Il cantiere in questa zona dovrebbe chiudere nella primavera del 2021, quando la piazza riqualificata nell'ambito del Piano Quartieri del Comune dovrebbe riaprire ai milanesi con una nuova forma a misura di pedone.