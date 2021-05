Beccato con 300 grammi di eroina nelle mutande: arrestato a Rogoredo

/ Via Gamboloita, 7

Aveva 25 grammi di eroina nelle mutande e quando ha capito di aver attirato l'attenzione dei poliziotti ha cercato di scappare, ma è stato tutto inutile e per lui sono scattate le manette. È successo nella stazione di Milano Rogoredo nella giornata di giovedì 27 maggio, nei guai un 28enne ecuadoregno.

Tutto è iniziato appena gli agenti hanno notato il 28enne all'interno dello scalo. Quando si sono avvicinati a lui ha iniziato ad allontanarsi ma è stato fermato. Durante gli accertamenti è emerso che era già noto alle forze dell'ordine, durante la perquisizione sono saltati fuori 25 grammi di eroina che — secondo quanto riportato in una nota di via Fatebenefratelli — ha dichiarato di avere acquistato per 300 euro, con l'intenzione di rivenderla a Genova.