La scuola di Milano che 'trasloca' in strada per un esperimento

È successo per la festa di fine anno alla primaria di Rogoredo in Via Monte Piana

Bambini e genitori a festeggiare in strada e le classi di allievi 'trasferite' fuori, all'aperto, in una via che per l'occasione è stata bandita alle auto. È successo fuori dalla scuola di Rogoredo in via Monte Piana in occasione della festa di fine anno.

L'esperimento, fa notare l'assessore a Verde e Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran è stato condotto pensando a una Milano dove i bambini possano giocare. "Grazie alla collaborazione tra scuola, Comune e tante associazioni - spiega Maran - la via di ingresso all'edificio è stata pedonalizzata per 48 ore, sperimentando una play street apprezzatissima da i più piccoli".

"Abbiamo firmato, con Lorenzo Lipparini (l'assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, ndr), un patto di collaborazione per proseguire con scuola e associazioni queste attività anche il prossimo anno - ha continuato l'assessore - In questi anni abbiamo lavorato molto per aumentare gli spazi pedonali davanti alle scuole. Sarebbe davvero bello se anche questo lo diventasse in maniera definitiva".

A fine settembre dello scorso anno era stata annunciata la creazione della prima 'zona scolastica' di Milano, creata di fronte alla primaria di piazza Sicilia, in zona De Angeli, a partire da una nuova area pedonale attrezzata, l’ampliamento del marciapiede in via Sacco e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Sacco e via Seprio. L'intervento è stato concepito nell'ambito del programma Piazze Aperte del Comune Milano, nato con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e la sicurezza nei quartieri, con particolare attenzione alle aree in prossimità delle scuole.