Il punto prestito libri mentre la biblioteca Calvairate è chiusa per lavori

Inaugurato lunedì pomeriggio un nuovo punto prestito di libri in piazza Insubria, sede sostitutiva provvisoria della biblioteca Calvairate, chiusa per lavori di ampliamento. Lo stabile del punto prestito, al civico 3 della piazza, è di proprietà di Aler. Gli scaffali ospiteranno circa quattromila documenti tra libri e audiovisivi che, insieme al catalogo online, saranno messi a disposizione per il servizio di prestito locale e interbibliotecario. L'apertura al pubblico sarà martedì e giovedì (10-14.30), mercoledì e venerdì (14-19) e sabato (10-14). Nella nuova sede, accessibile tramite appuntamento, saranno disponibili i servizi di consulenza bibliografica, iscrizione, prestito, prenotazione e restituzione. Non sarà possibile stazionare per consultazioni in sede o per studio.

Proseguono intanto i lavori di ampliamento e rifacimento della biblioteca Calvairate di via Ciceri Visconti angolo piazzale Martini, che porteranno gli spazi da 900 a 1.250 metri quadrati con un ampliamento di circa il 40 per cento. Iniziati nel febbraio del 2020, i lavori si concluderanno a ottobre del 2021. Seguiranno i collaudi e gli adempimenti per ottenere le certificazioni di sicurezza. Si prevede che la sede potrà essere riaperta nella primavera 2022. La nuova sede, oltre all'ampliamento degli spazi, vedrà un totale ripensamento di funzioni e servizi migliorando anche l’accessibilità e la visibilità dell’edificio tramite lo spostamento dell’ingresso principale della biblioteca su Piazzale Martini.

Spazi fruibili anche in orario di chiusura

La nuova biblioteca sarà articolata in un ampio spazio di ingresso e accoglienza, più informale e di primo accesso ai servizi; un’ampia parte centrale che ospiterà le collezioni, l’area studio, lo spazio bambini e ragazzi, e servizi destinati a nuovi pubblici (servizi per adolescenti, spazio di coworking), la cui progettazione prevederà un percorso preliminare di interrogazione e ascolto del territorio per raccoglierne bisogni e aspettative. Al primo piano vi sarà un’ampia sala polifunzionale, da utilizzare per corsi, conferenze, presentazioni libri ed eventi, realizzati anche in sinergia con il Municipio 4. Il primo piano potrà essere utilizzato anche negli orari di chiusura della biblioteca. L’edificio esistente si sviluppava su un unico piano fuori terra con una superficie coperta di circa 930 metri quadri, ed era realizzato con strutture, pareti metalliche e copertura in lamiera.

"La biblioteca è un simbolo di questo quartiere - dichiara Marco Granelli assessore ai lavori pubblici - fin dal 1969, quando fu inaugurata, e da sempre è molto utilizzata e vissuta dai residenti. Per questo è così importante dare ai cittadini nuovi spazi, più funzionali e piacevoli da usare. Un centro di cultura ma anche di scambio e di incontro per tutte le età che con questo ampliamento potrà moltiplicare il suo utilizzo".

"L’ampliamento della sede della biblioteca, sia in termini volumetrici che funzionali, rappresenta un miglioramento della qualità complessiva del servizio - aggiunge l’assessore alla cultura Filippo Del Corno -. La precedente sede era ospitata in un edificio prefabbricato, con tutti i limiti che una tale struttura impone, mentre questo nuovo stabile consentirà un servizio più efficiente, migliorando la qualità delle prestazioni offerte al quartiere e alla città. Questa nuova biblioteca rappresenta un ulteriore, grande passo in avanti di quel piano che abbiamo lanciato insieme al sindaco Sala nel 2016, in base al quale sono state rifunzionalizzate e messe in sicurezza molte sedi bibliotecarie e, come in questo caso, sono stati completamente reinventati gli spazi".