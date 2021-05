Il caso del maxi cartellone dei fan di Conte apparso a Milano

All'indomani dell'ascesa del governo Draghi, non si contavano i commentatori politici pronti a scommettere che il premier uscente Giuseppe Conte sarebbe stato presto dimenticato, perché, "si sa", dicevano, "gli italiani hanno la memoria corta". L'ex presidente del consiglio invece sembra essere rimasto nel cuore di molti, tanto che un gruppo di suoi fan vuole tappezzare l'Italia con le sue immagini. E un primo maxi cartellone è comparso proprio a Milano, in viale Puglie.

L'immagine, a metà tra un santino e una pubblicità, ritrae il professore dell'Università di Firenze mentre guarda verso l'alto vestito con uno dei suoi, ormai iconici, eleganti completi blu. A fianco la scritta "A Giuseppe Conte, persona credibile che ha operato per il bene comune, il nostro grazie!". E poi la firma "Con profonda stima, alcuni cittadini italiani".

L'idea di diffondere l'immagine dell'ex premier è nata dal basso e in seno al Movimento 5 Stelle, di cui Conte è attualmente leader ufficioso. A lanciare l'iniziativa, infatti, è stato Giuseppe Rinaldi, attivista della sezione del partito pentastellato di Cologno al Serio (Bg), il quale nei giorni scorsi ha lanciato su Facebook un fundraising per coprire i costi delle affissioni, che negli intenti dovrebbero arrivare in tutta Italia.

"La raccolta fondi - si legge sulla pagina social dedicata (e pubblicizzata sotto l'hashtag #TappezziamolIitaliaconConte) - ha come obbiettivo quello di manifestare la nostra vicinanza e gratitudine a Giuseppe Conte. Come intendiamo agire? In base ai fondi ricevuti realizzeremo uno o più manifesti da affiggere in alcuni capoluoghi di regione. Ovviamente le spese sostenute per tal fine verranno rese pubbliche così come trasparente sarà ogni fase". Al momento sono stati raccolti quasi 2mila euro. Sui cartelli non ci sono simboli di partito, perché l'omaggio è diretto, appunto, solo al leader carismatico che vi è raffigurato.