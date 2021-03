Mercatini abusivi e assembramenti in viale Molise, De Corato: "Ci vogliono presidi mirati"

Spuntano con costanza i mercatini di merce di dubbia provenienza a Milano: spesso crocevia di oggetti rubati, creano assembramenti del tutto inopportuni in pandemia. Il consigliere comunale Riccardo De Corato ha documentato, domenica 7 marzo, quello in viale Molise.

"Anche questa mattina, come ormai accade tutte le domeniche, gli ambulanti abusivi hanno allestito il loro mercatino in viale Molise, tra il civico 62 e il 46, esibendo la loro mercanzia di dubbia provenienza. In pratica, si sono spostati da viale Puglie per “traslocare” in viale Molise e continuare indisturbati i loro affari", sottolinea De Corato.

"E’ ormai evidente che da parte della Giunta guidata da Beppe Sala non c’è la volontà politica di intervenire per risolvere questa situazione cronica di illegalità e si ignorano i disagi dei residenti che sono assediati da queste bancarelle su cui si trova di tutto. La polizia locale deve intervenire con presidi mirati nella zona prima che arrivino gli ambulanti e, in ogni caso, sequestrare la merce", conclude il consigliere in una nota.