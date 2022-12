Un cornicione, per cause da accertare, è rimasto pericolosamente penzolante in via Salieri (Città Studi) nella serata di lunedì 12 dicembre.

Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la palazzina. In quel momento sulla sede stradale non stava passando nessuno.

Non si segnalano feriti.