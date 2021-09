La roulotte parcheggiata sulla pista ciclabile di Milano

Succede in via Marcinelle, il fatto è stato reso noto da Riccardo De Corato, consigliere comunale e assessore regionale alla sicurezza

Una roulotte parcheggiata in mezzo alla pista ciclabile. Succede in via Caduti di Marcinelle a Milano (zona Lambrate), lungo una degli ultimi tracciati realizzati per le bici dall'amministrazione comunale.

"Ora sì che le abbiamo viste tutte!", ha commentato l'assessore alla sicurezza della Regione, Riccardo De Corato che ha diffuso la fotografia. "Camper, auto, mini van e roulotte accampati sul tracciato dedicato alle biciclette e spazzatura sui marciapiedi. Chissà se i panni vengono stesi su un filo tirato tra un palo della luce e l’altro, sempre sul marciapiedi, o se invece su degli stendini posizionati sulla pista-piazzola - prosegue il membro di Fratelli d'Italia -. Questa realtà non solo è pericolosa per i ciclisti e chi utilizza un monopattino, ma anche per i pedoni e, di conseguenza, per gli altri utenti della strada".

De Corato, che siede anche tra le fila della minoranza in consiglio comunale, ha chiesto a Palazzo Marino l'intervento della polizia locale.