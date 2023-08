Rubano un cellulare, ma non si accorgono che avevano la polizia dietro

Due cittadini extracomunitari sono stati arrestati dalla polizia locale nelle scorse ore per aver rubato un cellulare a una donna in corso Buenos Aires. La vittima non si era accorta di nulla, ma tre agenti in pattuglia hanno visto il furto e sono intervenuti.

Uno ha avvertito la malcapitata, gli altri due hanno inseguito e bloccato i ladri, trovando il telefono nello zaino di uno di loro. Il cellulare è stato restituito alla donna. I malviventi hanno usato un trucco comune: uno distraeva la vittima, probabilmente con uno lieve scontro, l'altro le toglieva il cellulare o il portafogli asportandolo con manualità.