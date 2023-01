Rubano dei cioccolatini al Pam e finiscono in carcere

Rubano dei cioccolatini e finiscono in carcere. È accaduto l'altra sera al Pam di via Lazzaretto (Porta Venezia). Secondo quanto trapelato da via Fatebenefratelli, i due ladri, intorno alle 18, hanno cominciato a girovagare per le corsie. La direttrice, che li aveva visti altre volte e li conosceva, ha chiamato la polizia tenendoli d'occhio e a un certo punto ha visto uno dei due, un 39enne egiziano, che rubava una scatola di cioccolatini e la nascondeva nel giubbotto.

Una volta pizzicati, i due sono riusciti a divincolarsi e a scappare a piedi. Nel frattempo stava arrivando la polizia. Gli agenti li hanno fermati e ammanettati. L'accusa, ora, per entrambi, è di tentata rapina aggravata in concorso e secondo quanto riferito in questura, sono stati portati in carcere in attesa della convalida dell'arresto.