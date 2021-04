Sono terminati i lavori nella scuola di via

Sono terminati i lavori nella scuola secondaria di primo grado di via Pisacane a Milano (zona Porta Venezia). Durante il cantiere sono state messe in sicurezza le facciate, non solo: gli operai hanno lavorato sull’antisfondellamento dell’edificio e della palestra; inoltre sono state rifatte le porte blindate con antipanico. "Il ponteggio, smontato, verrà rimosso entro fine settima dall’impresa, che provvederà a completare anche le ultime finiture al piano terra", hanno spiegato da Palazzo Marino.

I lavori, partiti nel marzo scorso, hanno dovuto subire immediatamente uno stop a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. L’impresa però è riuscita a recuperare il tempo perduto e a concluderli nella data prevista.

Il costo complessivo dell’intervento, che comprende anche i lavori di antisfondellamento del nido e della materna che partiranno questa estate, quando non saranno più frequentate dai bambini, è di poco superiore ai 930 mila euro.

"Le lezioni sono proseguite per tutta la durata dell’intervento – spiega l’assessore all’Edilizia Scolastica Paolo Limonta – ma i ragazzi e le ragazze e i loro insegnanti hanno dovuto subire il disagio che hanno comportato i lavori sulle facciate. Sono sicuro che vedere la loro scuola rimessa a nuovo li abbia ripagati della pazienza. Un bel risultato in un importante plesso scolastico milanese che ha dovuto subire, nell’edificio a fianco, la ferita dell’incendio nel gennaio scorso".