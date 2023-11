Leroy Merlin apre un negozio in centro a Milano. È il secondo "urbano" in Italia

Leroy Merlin apre un nuovo store a Milano in viale Piave (zona Porta Venezia). Si tratta del 52esimo punto vendita in 15 regioni in Italia della catena di bricolage e fai da te. L'estensione è di 180 metri quadrati. Dopo Roma alla Magliana, è la seconda apertura in un quartiere di una grande città, "con uno spazio dedicato esclusivamente a uno specifico segmento, la prima specializzata nella progettazione e vendita di prodotti e servizi per il bagno" si legge in una nota dell'azienda.

"Le aperture di questi nuovi format urbani - a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi - rappresentano un’evoluzione dell’attuale concetto di showroom di Leroy Merlin, già presenti da qualche anno nel milanese (Corsico e Lissone) e in altre geografiche adiacenti i negozi classici su superfici molto ampie: negli showroom di prossimità non solo il cliente è seguito dall’ideazione alla realizzazione finale del progetto, ma all’interno di questi spazi monotematici ha la possibilità di trovare ambienti ispirazionali e di maggiore impatto, prodotti in esclusiva e in anteprima, dove scovare l’idea in più per soddisfare al meglio ogni sua esigenza. Il tutto nel cuore della città, nei quartieri più iconici o, nel caso di Milano, “dentro le mura”", continua la nota del gruppo.

"Siamo davvero contenti di portare questo nuovo format a Milano, città dinamica e sempre pronta ad accogliere le novità che arrivano – dichiara Michele Chiesa, Area Leader di Milano di Leroy Merlin Italia. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci sempre di più al cliente, sia fisicamente che in termini di qualità e completezza del servizio, accompagnandolo durante l’intero progetto: dalla fase iniziale di progettazione, grazie ai nostri venditori e architetti, fino alla realizzazione e installazione tramite le nostre squadre di artigiani e di posa".

Leroy Merlin Showroom Bagno si trova a Milano in viale Piave 6 ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19 con orario continuato.