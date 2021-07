Ennesima rissa da far west: "battaglia" coi cocci di bottiglia, 25enne grave in ospedale

Nella notte in via Lecco. I residenti: "Non ce la facciamo più"

Una violenta rissa a colpi di cocci di bottiglia è avvenuta nella notte in via Lecco, in piena Porta Venezia, intorno alle 3.30. Secondo quanto riportato da diverse testimonianze, due uomini si sono scontrati cercando di ferirsi gravemente. Ad avere la peggio è stato un 25enne ricoverato al Fatebenefratelli: le sue condizioni con tagli e traumi sono serie anche se, per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri che hanno riportato la calma, oltre ai sanitari inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza; uno dei contendenti sarebbe riuscito a dileguarsi. Il diverbio, probabilmente complice l'alcol, sarebbe scaturito per futili motivi.

"Sono sempre più frequenti le risse in questo quartiere, dove gli avventori tirano notte fonda tra schiamazzi, canti ed urla - segnala un lettore -. Tutto questo in barba ai residenti sempre più indispettiti dal caos che non tiene conto della quiete pubblica".