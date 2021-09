Il temporale ha messo ko il municipio di San Giorgio

Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico per tutta la giornata di lunedì 20 settembre

Danni ai controsoffitti e stanze allagate. Gli uffici comunali di San Giorgio su Legnano fanno i conti con i danni causati dal maltempo che nella giornata di domenica 19 settembre si è abbattuto sull'hinterland Nord-Ovest di Milano.

Per permettere i lavori il sindaco Walter Cecchin ha reso noto che gli uffici rimarranno chiusi per tutta la giornata di lunedì. La macchina amministrativa, tuttavia, si è già messa in moto: i primi sopralluoghi delle ditte interessate sono iniziati subito dopo la fine della bomba d'acqua.

Maltempo: cos'è successo

Un violento nubifragio si è abbattuto sull'Alto Milanese nel primo pomeriggio di domenica 19 settembre. Le previsioni meteo davano l'allerta di tipo arancione per temporali forti sulla pianura lombarda. La pioggia, molto forte, ha creato diversi problemi alla viabilità sia nella zona di Legnano sia in pressoché tutta la provincia di Varese. Le forti piogge, inoltre, hanno fatto esondare l'Olona a Canegrate e Parabiago.

La maggior parte dei disagi si è verificato nella zona di Varese (già colpita nei giorni scorsi da un violento nubifragio). I vigili del fuoco varesini, attraverso una nota, hanno fatto sapere di aver svolto oltre 170 interventi in un giorno, alcuni dei quali realizzati grazie al supporto fornito dal comando provinciale di Milano.