Elicottero sorvola Legnano: si cerca una donna dispersa nell'Olona

Vigili del fuoco e soccorritori stanno battendo l'Olona tra Castellanza a Legnano alla ricerca di una persona (sembra una donna) che potrebbe essere finita nel corso d'acqua nel pomeriggio di martedì 5 ottobre.

L'allarme è scattato dopo il ritrovamento dell'automobile non lontano dal fiume in piena a causa delle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sulla provincia di Varese. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa che ha sorvolato il fiume tra il Castello di Legnano e l'area dell'ex Bernocchi.

Sul posto anche i carabinieri delle compagnie di Legnano e Busto Arsizio. Sul posto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.