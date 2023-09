Il maggiore Francesco Laghezza nuovo comandante dei carabinieri di Legnano

Cambio della guardia. Il maggiore Pietro Francesco Laghezza, 46 anni, nato in Puglia, sposato, laureato in Giurisprudenza, ha da poco assunto il comando della compagnia carabinieri di Legnano, al posto del tenente colonnella Alfonso Falcucci.

Laghezza arriva da Avellino, dove ha comandato per tre anni il nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale irpino, portando a termine svariate operazioni contro la criminalità organizzata. In passato ha rivestito l’incarico di comandante della compagnia di Taranto e successivamente la compagnia di Saronno per quattro.

L’ufficiale, dopo aver frequentato il 37° corso d’istituto per ufficiali superiori, ha anche vissuto un’esperienza in Puglia al comando di un Plotone dell’11° Reggimento Puglia.