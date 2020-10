Incidente a Legnano, terribile schianto tra un bus e una moto: morto 48enne

Prima l'impatto con il bus, poi il volo sull'asfalto e il suo corpo che si incastra sotto al mezzo pesante. Poi le sirene delle ambulanze, ma per lui è stato tutto inutile. Un motociclista di 48 anni è morto in un terribile incidente stradale sul Sempione a Legnano nella serata di giovedì 22 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 20.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il bus si stese immettendo sulla Statale da via Grigna mentre pare che il centauro, a bordo di uno scooter, fosse sulla Statale. L'impatto potrebbe essere stato causato da un mancato rispetto della precedenza al semaforo (non è ancora chiaro chi dei due non l'abbia rispettata), ma sul caso sono in corso accertamenti da parte dei ghisa.

I soccorritori, sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. L'arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro.