Lo sposo arriva in bici, la sposa a piedi e il sindaco li applaude

Nessun macchinone. Nessuna fuoriserie. Nessuna auto vintage tirata a lucido, benché ormai inquinantissima. Marco ed Ester sono arrivati in chiesa in bicicletta (lui) e a piedi (lei). Il matrimonio è avvenuto nella chiesa di San Domenico, a Legnano (Milano), nei giorni scorsi. Una scelta chic e, soprattutto, amica dell'ambiente.

È lo stesso sindaco Lorenzo Radice a raccontare l'episodio, che ha ricevuto applausi e approvazione sui social: "Un matrimonio è sempre una bella notizia, quando lo sposo è un amico è anche un'emozione... ma quando lo sposo arriva in bici allora scatta l'applauso", ha detto Radice. "Grazie Bonni ed Ester perché siete due cittadini meravigliosi: il vostro impegno per gli altri, per l'ambiente e per la vita è un esempio e una spinta per tutti noi!", conclude il primo cittadino.

Di certo, in altri tempi, era una scelta comune. E lo ricorda, nei commenti al post del sindaco, l'utente Roberto Meraviglia: "Un grande augurio agli sposi 'sostenibili' con cui condivido l'idea di aver adottato l'identico mezzo viabilistico nella giornata del mio matrimonio, ormai 33 addietro. Complimenti ragazzi!".