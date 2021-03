Sperona una pattuglia, picchia i carabinieri e cerca di scappare: arrestato a Nerviano (Milano)

Per cercare di scappare dai carabinieri ha imboccato una strada sterrata senza uscita, quando ha capito di essere in trappola ha speronato la gazzella e cercato di scappare a piedi, poi ha affrontato e picchiato i carabinieri. Ma per lui sono scattate le manette. È successo nella mattinata martedì 16 marzo a Nerviano (hinterland Nord-Ovest di Milano), nei guai un 29enne già noto alle forze dell'ordine. Il fatto è stato reso noto dal comando provinciale di Milano con una nota.

Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno visto cinque persone scendere dall'auto del 29enne su una strada sterrata a margine della Sp229. L'automobilista, resosi conto di aver attirato l'attenzione dei militari, si è allontanato per la strada poderale che, tuttavia, era cieca. I carabinieri lo hanno raggiunto, ma lui ha innestato improvvisamente la retromarcia speronando la pattuglia e poi ha cercato di scappare a piedi. È stato tutto inutile: è stato bloccato dopo una breve colluttazione durante la quale un militare è rimasto ferito.

Per lui sono scattate le manette con le cause di resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione di Parabiago. Il militare ferito, invece, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Legnano dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.