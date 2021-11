Blitz armato alla Lidl di Canegrate (Milano): rapinatori scappano con l'incasso

Rapina alla Lidl di Canegrate (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 7 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 18:30 quando un uomo con un casco in testa e armato di pistola (non è chiaro se vera o giocattolo) ha fatto irruzione nel supermercato di via Fratelli Bandiera, ha minacciato le commesse e si è fatto consegnare tutti i contanti, circa 3.900 euro.

Ottenute le banconote il malvivente è scappato fuori dallo store, è salito sullo scooter di un complice e ha fatto perdere le proprie tracce. Quando i carabinieri della compagnia di Legnano sono intervenuti sul posto i due malviventi si erano già dileguati. Sul caso sono in corso indagini.